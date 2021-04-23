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«الشثري»: أخذ لقاح كورونا واتباع الاحترازات من الأعمال الصالحة التي نؤجر عليها (فيديو)

«الشثري»: أخذ لقاح كورونا واتباع الاحترازات من الأعمال الصالحة التي نؤجر عليها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، إن أخذ لقاح كورونا يمكن أن يكون من أسباب رضا الله عز وجل، وعبادة يتقرب بها المرء إلى ربه.

وأوضح “الشثري” في حديثه لبرنامج “الجواب الكافي” المذاع على قناة “المجد”، أن اتباع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتعامل مع هذا البلاء عبادة ينوي بها المؤمن استجلاب رضا الله، مشيرا إلى أن أخذ اللقاح واتباع الإجراءات من الأعمال الصالحة التي يؤجر ويُثاب عليها المؤمن.

وأضاف الشثري أن المؤمن يتقرب إلى الله بالأسباب المؤدية إلى سلامة بدنه وحفظه من الأمراض، وأن يتمكن من التعبد لله وحده بهذا البدن.

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