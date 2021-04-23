حديث نادر للشيخ «ابن عثيمين» يوضح فضل العشر الأوسط من رمضان (فيديو)

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تداول مغردون مقطع فيديو نادر للشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- يوضح فيه فضل العشر الأوسط من شهر رمضان، والتي يحل أولها علينا اليوم.

ونصح الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله، باغتنام الوقت قبل فواته، مؤكداً أن الأيام تمضي سريعاً، فإذا بالإنسان وهو في يوم الجمعة تأتيه الجمعة التالية، كأنه لم يكن بينهما غير يوم واحد.

واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ ، وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ ، وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ السَّعَفَةِ”.

وأضاف ابن عثيمين، أن العشر الأوسط أفضل من العشر الأول وكذلك العشر الأخير أفضل من العشر الأوسط، تجدون دائماً أن الأوقات الفاضلة آخرها أفضل من أولها، فيوم الجمعة عصره أفضل من أوله، ويوم عرفه عصره أفضل من أوله، والحكمة في هذا والله أعلم، أن النفوس إذا بدأت بالعمل كلت وملت، لذلك ذكر فضل آخر الأوقات من أولها لتنشيط النفس في آخر الوقت فتعمل العمل الصالح.