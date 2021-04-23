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توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن توقعاته لطقس الغد السبت، لافتا إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية.

وتوقع الأرصاد أن تكون الأمطار مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل والحدو الشمالية.

وأوضح تقرير الأرصاد أن حركة الرياح في البحر الاحمر سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين .

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