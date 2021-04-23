الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد إحباط تهريب مخدرات قادمة من لبنان.. «وزير الداخلية»: أمن المملكة خط أحمر

بعد إحباط تهريب مخدرات قادمة من لبنان.. «وزير الداخلية»: أمن المملكة خط أحمر
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، اليوم الجمعة، أن أمن المملكة خط أحمر.

جاء ذلك تعليقا من وزير الداخلية عبر حسابه على تويتر، بعد إحباط محاولة تهريب مخدرات من لبنان إلى المملكة داخل شحنة فواكه وخضراوات تنوعت ما بين حبوب كبتاجون وأقراص إمفيتامين.

وقررت المملكة، اليوم الجمعة، منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد المقبل، بعد أن لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية.

مواد ذات صلة

لبنان.. تاريخ متواصل في تصنيع المخدرات وتهريبها إلى المملكة ودول المنطقة (فيديو وصور)

لبنان.. تاريخ متواصل في تصنيع المخدرات وتهريبها إلى المملكة ودول المنطقة (فيديو وصور)

«الخارجية اللبنانية» تُعلق على قرار المملكة بحظر دخول الخضار والفواكه

«الخارجية اللبنانية» تُعلق على قرار المملكة بحظر دخول الخضار والفواكه

تقارير: «حزب الله» يجعل من لبنان بؤرة لتعاطي المخدرات وتهريبها للدول المجاورة

تقارير: «حزب الله» يجعل من لبنان بؤرة لتعاطي المخدرات وتهريبها للدول المجاورة

«الجمارك»: إحباط تهريب 5.3 مليون حبة كبتاجون قادمة من لبنان داخل شحنة «رمان» (صور)

«الجمارك»: إحباط تهريب 5.3 مليون حبة كبتاجون قادمة من لبنان داخل شحنة «رمان» (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>