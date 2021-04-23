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متحدث «الأرصاد» يتوقع: درجات الحرارة تلامس الـ50 مئوية في هذا الموعد (فيديو)

متحدث «الأرصاد» يتوقع: درجات الحرارة تلامس الـ50 مئوية في هذا الموعد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف متحدث الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة، حسين القحطاني، موعد دخول فصل الصيف وارتفاع الحرارة إلى 50 درجة بالمملكة.

وأشار في مداخلة لقناة الإخبارية إلى أن الثالث عشر من شوال سيكون دخول الصيف بدرجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية.

وقال متحدث الأرصاد: إن الفترة الحالية تشهد أمطار ربيعية، وسيبدأ اليوم الجمعة هطول أمطار متفرقة وحتى يوم الثلاثاء المقبل، وتزداد الغزارة على المرتفعات ومناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، والباحة، وعسير.

ولفت متحدث الأرصاد إلى أنه بعد انتهاء الأمطار سيدخل الصيف بشكل تدريجي حتى تصل إلى اشتداد الصيف في منتصف شوال.

 

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