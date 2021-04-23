نصيحة مهمة من «استشاري أمراض قلب» للأزواج خلال شهر رمضان

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قدم الدكتور خالد النمر، ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، نصيحة مهمة للأزواج عليهم اتباعهم طوال شهر رمضان لتجنب بعض الأمراض الخطيرة.

وقال “النمر” عبر “تويتر”: “أسوأ توقيت للمباشرة ليلة الصيام هو قبل أذان الفجر، لأن أحد الطرفين قد يعاني دوخة أو إغماء أو خفقان أو صداع شديد أو هبوط سكر أو الآم عضلات، كأعراض جانبية للمنشط فيضطر إلى كسر الصيام”.