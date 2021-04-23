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بشرى سارة من «المالية» للقطاع الخاص بشأن صرف المستحقات.. خدمة جديدة

بشرى سارة من «المالية» للقطاع الخاص بشأن صرف المستحقات.. خدمة جديدة
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت منصة “اعتماد” التابعة لوزارة المالية، خدمة رفع المطالبات المالية إلكترونياً؛ بشكل كامل أمام المقاولين والموردين من القطاع الخاص؛ وذلك لتسريع إجراءات صرف المستحقات لدى الجهات الحكومية.

وأوضحت المنصة أن إتاحة ذلك يأتي بهدف تمكين الجهات الحكومية لإدارة مواردها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الشراكة والشفافية مع القطاع الخاص، ويأتي كذلك ضمن جهود خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي.

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وقالت المنصة في تغريدة على تويتر مخاطبة العاملين في القطاع الخاص: “تأكد عند بدء الأعمال من الحصول على الرقم المرجعي للعقد منمنصة اعتمادللتمكن من رفع المطالبات المالية والاستفادة من الخدمة”.

من جانبه، قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن إطلاق خدمة رفع المطالبات المالية إلكترونياً للقطاع الخاص عبر المنصة، يدعم الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ويساعد على إزالة العوائق والتحديات التي تواجه القطاع الخاص ويحقق الشفافية.

فيما أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، أن إتاحة الخدمة يشكل نقلة مهمة تسهل إجراءات مطالبات سداد مستحقات القطاع الخاص وتعزز من الشراكة والشفافية، بما يحقق مستهدفات التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

"منصة اعتماد" تعلن إتاحة خدمة رفع المطالبات إلكترونياً بشكل كامل أمام القطاع الخاص

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