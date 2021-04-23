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قادمة من لبنان.. إحباط تهريب 2.4 مليون قرص «إمفيتامين» داخل شحنة رمان (صور)

قادمة من لبنان.. إحباط تهريب 2.4 مليون قرص «إمفيتامين» داخل شحنة رمان (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت مكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان والقبض على (5) متهمين.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

 

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