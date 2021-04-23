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توقعات طقس اليوم: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أمطار متفاوتة

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء محدودة و متفرقة من مناطق تبوك والشمالية والجوف ومرتفعات المدينة ومكة والباحة وعسير وجازان وغرب وجنوب حائل ورياح مثيرة للغبار.

درجات الحرارة

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