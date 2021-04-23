وزير التعليم يعتمد ضوابط جديدة لتكليف قادة المدارس

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أعلنت مصادر مطلعة أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اعتمد آلية العمل في تكليف القيادات المدرسية في المدارس الأهلية والعالمية والطفولة المبكرة، وفقا لـ”المدينة”.

وتشمل الألية أن يكون المرشح سعودي الجنسية، وأن يتفرغ لمهام قيادة المدرسة تفرغًا تامًا، ويكون حاصلاً على مؤهل جامعي ولا يقل عن درجة البكالوريوس، ويفضل أن يكون بذات التخصص للتكليف الخاص بقيادة مدارس التربية الخاصة والطفولة المبكرة.

وتضمنت الضوابط العامة ألا تقل خبرة المرشح لقائد مدرسة العمل معلمًا مدة لا تقل عن ثلاث أعوام في مدرسة أهلية أو حكومية، ولدية خبرة إدارية سابقة أو عمل وكيلاً قبل ترشيحه لمدة 3 سنوات على الأقل، ولصاحب الصلاحية حق النظرفي الحالات الفردية وفق المصلحة التعليمية والتربوية، وأن يكون من المشهود لهم بالاعتدال في دينهم والمتميزين خلقًا وعلمًا وعملاً وقدرةً على أداء هذا الواجب النبيل مع إجادة المرشح للمدارس العالمية والبرامج الدولية للغة الإنجليزية، وبفضل حصوله على دورات تدريبية في المجال التربوي، ويرشح مالك المدرسة أكثر من شخص (قائد) لكل مرحلة مستقلة وفقًا لترخيص المدرسة ممن تنطبق عليهم ضوابط الترشيح.

كما يرشح أكثر من شخص من تنطبق عليهم ضوابط الترشيح، ليتم اختيار أحدهم ليكون قائدًا للمرحلتين (الطفولة المبكرة والابتدائية) إذا كان المبنى مشترك بما لا يزيد عن (۳۰۰) طالبًا ويرشح وكيلاً واحدًا لكل مرحلة، كما يرشح أكثر من شخص من تنطبق عليهم ضوابط الترشيح، ليتم اختيار أحدهم ليكون قائدًا واحدًا للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة إذا كان المبنى مشترك بما لا يزيد عن (۳۰۰) طالبًا ويرشح وكيلاً واحدًا لكل مرحلة.

ويرشح مالك المدرسة أكثر من شخص من تنطبق عليهم ضوابط الترشيح، ليتم اختيار أحدهم ليكون قائدًا واحدًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية إذا كان المبنى مشترك بما لا يزيد عن (۲۰۰) طالبًا ويرشح وكيلاً واحدًا لكل مرحلة.