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أمانة القصيم تكشف حقيقة إنشاء حديقة بـ 19 مليون ريال في بريدة

أمانة القصيم تكشف حقيقة إنشاء حديقة بـ 19 مليون ريال في بريدة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت أمانة منطقة القصيم حقيقة ما تم تداوله، بشأن إنشاء “حديقة” بحي الريان بمدينة بريدة، بقيمة 19 مليون ريال.

وقالت أمانة منطقة القصيم، في بيان لها، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول إنشاء حديقة بحي الريان بمدينة بريدة بقيمة 19 مليون ريال، فإن المعلومات المشار إليها غير صحيحة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم عبدالكريم اليوسف أن المعلومات المشار إليها غير صحيحة حيث إن المشروع وحسب مسماه “إنشاء وتطوير ساحات بلدية بمدينة بريدة” يشمل على ١٧موقع بأحياء متفرقة بمدينة بريدة لأعمال إنشاء وتطوير ساحات بلدية وحدائق ومضامير مشاة.

وأشار إلى أن الأمانة تأسف على نشر المعلومات المغلوطة، والتي تسيء للأجهزة الحكومية، وتؤكد أن إدارة الشؤون القانونية بالأمانة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية والنظامية بحق صاحب المقطع.

https://twitter.com/Qassimmun/status/1385350642345119744

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