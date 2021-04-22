وزير التعليم يؤكد أهمية التخطيط للمستقبل لمواكبة مرحلة التطوير

تواصل – فريق التحرير:

ترأس وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، أمس الخميس، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بحضور جميع الأعضاء.

ورفع وزير التعليم في بداية الاجتماع الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ لما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من اهتمام وعناية ورعاية مستمرة، مقدماً التهنئة لأعضاء المجلس على الثقة الكريمة باختيارهم في عضوية المجلس، مؤكداً على أهمية استمرار العمل وتضافر الجهود للتطوير المهني في التعليم، وتنمية القدرات البشرية لمنسوبيه لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقال آل الشيخ : “إن المعهد يمثل أحد أهم الممكنات لتمهين التعليم، والارتقاء بالممارسات المهنية التعليمية بكفاءة وفاعلية، من خلال التخطيط للمستقبل في توفير خيارات متعددة من البرامج التطويرية النوعية”، مشيراً إلى دور المعهد والقائمين عليه في تنظيم الدورات التدريبية وضمان جودتها وحوكمتها، وتحقيق العائد منها للطالب والطالبة في رفع نواتج التعلّم، ومستوى التأهيل العلمي والمهني لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأشار د.آل الشيخ إلى ضرورة مراجعة مصفوفة المتطلبات والكفايات داخل المدرسة، من خلال بناء مسارات مهنية وأوعية تطوير مهني متنوعة، إلى جانب استحداث برامج تدريبية تواكب مرحلة التطوير الحالية في قطاع التعليم، والتطوير المهني على المستويين الإقليمي والدولي.

عقب ذلك استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن ذلك المستجدات التي تشهدها العملية التعليمية، والبرامج والمبادرات التدريبية والتطويرية التي تحتاجها المدارس والكوادر التعليمية في المرحلة المقبلة، إلى جانب مجالات التعاون داخل الوزارة والجهات الأخرى لتبادل المعلومات والخبرات في إنتاج البرامج التدريبية، والمبادرات المستقبلية للتطوير.

حضر الاجتماع د.عبدالله بن محمد الفيفي ممثل وزارة المالية، وبندر بن عبدالعزيز العنزي ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ود.محمد بن سعود المقبل ممثل وزارة التعليم، ود.بدر بن شجاع الحربي ممثل معهد الإدارة العامة، ود.راشد بن محمد الزهراني ممثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميّز المدرسي ممثل هيئة تقويم التعليم والتدريب، ود.سعيد بن محمد الشمراني ود.دلال بنت علي الربيشي عضوان عن هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، ود.إلهام بنت منصور الدخيل ونورة بنت مانع العجمي ممثلتان عن قطاع التعليم والتدريب الأهلي، ود.أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي رئيس المعهد.