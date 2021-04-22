أجواء روحانية.. المصلون يؤدون صلاة التراويح ليلة 11 رمضان بالحرم المكي (صور)

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أدى المصلون بالمسجد الحرام صلاة التراويح لليلة الحادي عشر من شهر رمضان المبارك وسط منظومة عمل متكاملة من الخدمات ، وإجراءات احترازية ووقائية صحية مكثفة.

وأمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم ، وتبعه الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري في التسليمتين الأخيرتين .

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة وساحات المسجد الحرام والدور الأولة من توسعة الملك فهد عبر نقاط التفويج والفرز المعتمدة، وسط إجراءات احترازية صحية ، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان .