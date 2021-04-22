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شركة «فايزر» تنصح بأخذ جرعة ثالثة من لقاحها ضد «كورونا» لاكتمال التحصين ضد الفيروس

شركة «فايزر» تنصح بأخذ جرعة ثالثة من لقاحها ضد «كورونا» لاكتمال التحصين ضد الفيروس
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تواصل – وكالات:

أكدت إحدى العالمات المشاركات في تطوير لقاح فايزر-بيونتيك، أن جرعتين فقط من اللقاح لا تكفيان للوصول إلى المناعة الكاملة من الفيروس ويجب تعزيزهما بجرعة ثالثة.

وقالت كبيرة المسؤولين الطبيين والمؤسسة المشاركة لشركة “بايونتيك”، أوزليم توريتشي، إن الناس سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة ثالثة من لقاح كوفيد- 19مع تضاؤل المناعة ضد الفيروس، وهي التصريحات التي جاءت متوافقة مع التعليقات السابقة التي أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا.

وتتوقع توريتشي، أن يحتاج الناس إلى التطعيم ضد فيروس كورونا سنوياً، على غرار الإنفلونزا الموسمية، وعزت ذلك إلى توقع العلماء انخفاض المناعة التي يخلقها اللقاح ضد الفيروس مع مرور الوقت.

وقالت خلال مقابلة مع شبكة “CNBC”: “نرى مؤشرات على ذلك أيضاً في الاستجابة المناعية المستحثة”.

تأتي تعليقات توريتشي بعد أن قال الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر”، ألبرت بورلا، إن الأشخاص سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة معززة، أو جرعة ثالثة من لقاح كوفيد-19 في غضون 12 شهراً من تلقي التطعيم بالكامل.

وقال أيضاً إنه من المحتمل أن يحتاج الأشخاص إلى الحصول على جرعات إضافية كل عام.

في وقت سابق هذا الشهر، قالت شركة “فايزر” إن لقاحها ضد كورونا كان فعالاً بنسبة تزيد عن 91% في الحماية من الفيروس، وأكثر من 95% ضد المرض الشديد حتى 6 أشهر بعد الجرعة الثانية.

ويؤكد الباحثون أنهم ما زالوا لا يعرفون إلى متى تستمر الحماية ضد الفيروس بعد ستة أشهر من التطعيم الكامل، على الرغم من أن مسؤولي الصحة العامة وخبراء الصحة يتوقعون تضاؤل الحماية بعد مرور بعض الوقت.

 

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