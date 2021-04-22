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«التعليم» تعلن إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية للعام الدراسي الحالي

«التعليم» تعلن إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية للعام الدراسي الحالي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن تنظيم أعمال الدور الثاني، وإجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية للعام الدراسي الحالي لمرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية بمدارس التعليم العام والتربية الخاصة.

وأوضحت في “انفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن بداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في مرحلة رياض الأطفال ومعاهد ومراكز وبرامج التربية الفكرية والتوحد وتعدد العوق لجميع المراحل الدراسية سيكون بنهاية دوام يوم الخميس 22 إبريل الجاري.

وبداية أعمال اختبارات الدور الثاني من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي في مدارس التعليم العام والتربية الخاصة، يوم الأحد الموافق 13 رمضان الموافق 25 إبريل الجاري.

وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية لبقية المرحلة الابتدائية في مدارس التعليم العام والتربية الخاصة، بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 29 إبريل الجاري.

 ويشترط للتمتع بالإجازة إنهاء جميع الأعمال وتسليم النتائج.

 

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