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«جامعة الإمام عبد الرحمن» : الاختبارات حضورياً.. والإجراءات الاحترازية المتخذة مناسبة

«جامعة الإمام عبد الرحمن» : الاختبارات حضورياً.. والإجراءات الاحترازية المتخذة مناسبة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عقد الاختبارات حضورياً، مؤكدة أن الحضور لا يشكل مصدراً محتملا للعدوى، وأن الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجامعة مناسبة وسليمة.

أوضحت الجامعة، في بيان لها، أنه إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية عقد الاختبارات النهائية حضوريا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وما صاحب ذلك من تخوف لدى البعض حيال الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة عدوى فيروس كوفيد – 19، تؤكد الجامعة حرصها التام على صحة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات وكافة منسوبيها، وسعيها الدائم لتوفير البيئة المناسبة لأدائهم اختباراتهم في جو تسوده السكينة والطمأنينة.

وبينت الجامعة: “أنه صدر توجيه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية بتكليف لجنة من مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة للوقوف على الإجراءات الاحترازية وكفايتها، وحيث أتمت اللجنة مهمتها وزيارة الجامعة وتفقدت منشآتها ومراكز الاختبارات وانتهت اللجنة إلى سلامة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجامعة ومناسبة البيئة والتجهيزات لعقد الاختبارات حضوريا، كما أكدت اللجنة أن حضور الاختبارات لايشكل مصدراً محتملاً للعدوى، وفي ضوء ذلك تؤكد الجامعة لأولياء الأمور الأعزاء ولأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات حرصها على سلامة إجراءاتها الأكاديمية والتنظيمية وحفاظها على جودة العملية التعليمية والتقويم.

وتابعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: “كما أن طبيعة تخصصاتها تتطلب إجراء الاختبارات حضوريا، ونسأل الله تعالى التوفيق والنجاح لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والسلامة للجميع”.

وكان أمير الشرقية قد وجه بتشكيل لجنة من الشؤون الصحية بالشرقية للتأكد من وضع الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا” بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

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