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«النيابة» تحذر: «الابتزاز» من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

«النيابة» تحذر: «الابتزاز» من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة أن كافة سلوكيات جرائم الابتزاز تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، بحسب ما نصّت عليه الأنظمة.

وأشارت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”، أن كافة سلوكيات جرائم الابتزاز، المُولدة لتعطيل إرادة المجني عليه وسلب اختياره ورضاه، وحمله على قبول ما لم يكن يتقبله اختياراً، كالتهديد أو الإكراه المعنوي، حظرها النظام.

وتابعت النيابة العامة “أنه يندرج تحت جرائم الابتزاز، ما اقترن منها بجريمة معلوماتية عن طريق التهديد أو الإكراه المعنوي بكشف أسرار أو معلومات خاصة للحصول على مكاسب مادية أو معنوية”.

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