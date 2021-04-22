«مكنون» تطلق مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم لموظفي «الصحة»..وهذه قيمة الجوائز

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت جمعية “مكنون” لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، مسابقة “الصوت الندي” الرمضانية لموظفي وموظفات وزارة الصحة وعائلاتهم بهدف تشجيعهم على استغلال الشهر الفضيل والإقبال على كتاب الله تعالى تلاوة وحفظا، وإذكاء روح التنافس بينهم، علاوة على اكتشاف الموهوبين والموهبات من منسوبي الوزارة في حسن التلاوة وجمال الصوت والإتقان.

وتتكون المسابقة من ثلاثة مسارات لسور مختارة من كتاب الله تعالى وهي: سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة الكهف، ويترشح 5 فائزين في كل مسار للتصفيات النهائية التي ستقام في 1442/09/21 هـ.

وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 6000 ريال والثانية 4000 ريال والثالثة 2500 ريال، وتأتي المسابقة في إطار التعاون المشترك بين جمعية “مكنون” وبين وزارة الصحة، وتقديرا للدور العظيم الذي يقوم به منسوبو الوزارة في مواجهة جائحة كورونا.