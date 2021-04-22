«الصحة»: 4 إجراءات احترازية تقي من انتشار فيروس كورونا

تواصل – فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة،أهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وشددت الصحة على أهمية الالتزام بما يلي:
• ارتداء الكمامة
• التباعد
• التعقيم
• عدم المصافحة
يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل (1055) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (11) حالات وفيات رحمهم الله.
كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1086) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (392,448) حالة ولله الحمد.
لن ينفع العتاب، عندما نخسر الأحباب.#نتعاون_مانتهاونpic.twitter.com/vWKh5LKmLy
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)April 22, 2021