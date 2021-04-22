«الصحة»: 4 إجراءات احترازية تقي من انتشار فيروس كورونا

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أكدت وزارة الصحة،أهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وشددت الصحة على أهمية الالتزام بما يلي:

• ارتداء الكمامة

• التباعد

• التعقيم

• عدم المصافحة

يذكر أن وزارة الصحة⁩، أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل (1055) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (11) حالات وفيات رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1086) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (392,448) حالة ولله الحمد.