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مؤشر الأسهم يسجل أعلى مستوى منذ 7 سنوات.. 7.7 مليار ريال حجم التداول

مؤشر الأسهم يسجل أعلى مستوى منذ 7 سنوات.. 7.7 مليار ريال حجم التداول
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تواصل – الرياض:

أنهى سوق الأسهم جلسة اليوم الخميس في المنطقة الخضراء، حيث دعمت أسهم قطاع البنوك والمواد الأساسية من أداء المؤشر العام الذي أغلق فوق مستوى 10130 نقطة للمرة الأولى منذ مطلع نوفمبر 2014.

وارتفع المؤشر العام 39 نقطة ليغلق عند مستوى 10134 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.7 مليارات ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 260.6 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 310.5 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي، قائمة داعمي حركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 0.8 و2.6 في المائة على الترتيب، كذلك تأتي أسهم “اس تي سي” ثالثا بارتفاع 1 في المائة.

فيما ارتفع سهم مصرف الإنماء بنحو 1.7 في المائة، بعد إعلان المصرف نمو أرباحه للربع الاول بنحو 73.5 في المائة ليحقق مصرف الإنماء 642 مليون ريال أرباحا صافية للفترة.

كذلك ارتفعت أرباح بنك البلاد للربع الأول بنحو 45 في المائة، لتبلغ 392.8 مليون ريال، فيما أغلق السهم على مكاسب 0.6 في المائة ليسجل السهم أعلى إغلاق منذ يوليو 2006.

وصعدت أسهم 88 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها وحدات الجزيرة ريت وتعليم ريت بمكاسب بالحد الأعلى، تلاه مكاسب على أسهم الخزف بنحو 7.5 في المائة، حيث أعلنت الشركة عن قفزة في صافي أرباحها للربع الأول من العام الجاري بأكثر من 5 أضعاف لتبلغ 70.7 مليون ريال.

في المقابل، تراجعت أسهم 100 شركة تصدرها أسهم اميانتيت المنخفضة 4.7 في المائة، تلاه أسهم بوبا العربية 4 في المائة، حيث يسجل السهم تراجعه وللجلسة الخامسة على التوالي مسجلا أدنى إغلاق منذ مايو 2020 عند مستوى 106.2 ريالا للسهم، كما تراجعت أسهم كل من نادك والإنماء طوكيو مارين وكذلك الجوف الزراعية تراوحت ما بين 3.3 و3 في المائة.

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