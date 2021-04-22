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«مُسنة» تخسر 32 مليون دولار في عملية احتيال عبر الهاتف

«مُسنة» تخسر 32 مليون دولار في عملية احتيال عبر الهاتف
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تواصل – وكالات:

خسرت امرأة تبلغ من العمر 90 عاماً نحو 32 مليون دولار في عملية احتيال، في هونغ كونغ.

وألقت شرطة هونغ كونغ القبض على رجل بعد أن اتصلت المرأة بالشرطة في 2 مارس، وأخبرتهم أنها قامت بدفع مبالغ مالية كبيرة بعد أن أخبرها رجال يمارسون الاحتيال أن هويتها قد استخدمت في أنشطة إجرامية في الصين القارية، وفقاً لبيان للشرطة أُرسل إلى شبكة «سي إن إن» أمس (الأربعاء).

وقالت المرأة إنها تلقت مكالمة في أغسطس عام 2020 من شخص ادعى أنه يعمل في مجال إنفاذ القانون في الصين القارية.

وأشارت الشرطة إلى أن رجلاً زُعم أنه مسؤول عن إنفاذ القانون في البر الرئيسي زار منزلها وأعطاها هاتفاً محمولاً للتواصل معهم. ثم قامت المرأة بسلسلة من المعاملات في حسابين مصرفيين حسب التعليمات.

وألقي القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاماً في 25 مارس. وقد أفرج عنه بكفالة ومن المقرر أن يعود لزيارة الشرطة في أواخر أبريل، وفقاً للبيان.

وأضافت الشرطة أن التحقيق مستمر، وقد يتم إجراء المزيد من الاعتقالات. وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن المرأة تعيش في أغلى حي بهونغ كونغ.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في أكتوبر  عام 2020 دفعت امرأة في هونغ كونغ 8.9 مليون دولار لأشخاص قالوا إنهم اتهموها بالتورط في غسل أموال في الصين القارية. وأضافت الصحيفة أن ثلاثة رجال اعتقلوا الأسبوع الماضي على صلة بالحادث.

وفي يناير  2019 خسر رجل يبلغ من العمر 85 عاماً أكثر من 73.9 مليون دولار في عملية احتيال ترتبط بالذهب حصدت ما مجموعه 80 مليون دولار من سبع ضحايا.

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