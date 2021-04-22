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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«التدريب التقني»: افتتاح 8 كليات تقنية وكليتين تخصصيتين للبنات العام المقبل

«التدريب التقني»: افتتاح 8 كليات تقنية وكليتين تخصصيتين للبنات العام المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور ‏أحمد الفهيد، افتتاح كليتين تخصصيتين و8 كليات تقنية للبنات ‏في عدة مناطق مختلفة بالمملكة، بدءًا من العام المقبل 1443هـ.‏

وأوضحت المؤسسة أن الكليات الجديدة تشمل: الكلية التقنية ‏الرقمية بالأحساء، والتطبيقية بالرياض، والكلية التقنية بشقراء ‏والمجمعة والقويعية بمنطقة الرياض، وكلية عنيزة بالقصيم، ‏وبلقرن والنماص بعسير، والقريات بالجوف.‏

وبيّنت أن هذه الكليات ستوفر العديد من الفرص التدريبية لبرامج ‏الدبلوم والذي يمنح مؤهل الشهادة الجامعية المتوسطة، في ‏تخصصات: تقنيات الحاسب، وإدارة الخدمات اللوجستية، ‏والتجارة الإلكترونية، وكذلك التقنيات السياحية، والتصميم ‏والديكور.‏

وأشارت إلى أنه بعد اعتماد الكليات الجديدة، أصبح عدد الكليات ‏التقنية للبنات 39 كلية على مستوى مناطق المملكة، لافتة إلى أن التوسع في مثل هذه النوعية من الكليات التقنية، تهدف لرفع مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني‏.

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