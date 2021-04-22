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«حساب المواطن» يكشف عن شروط إثبات الاستقلالية للاستفادة من الدعم

«حساب المواطن» يكشف عن شروط إثبات الاستقلالية للاستفادة من الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، عن شروط إثبات الاستقلالية للمستفيدين من الدعم المادي للبرنامج.

وأوضح حساب البرنامج على تويتر أن تعديلات إثبات الاستقلالية للفرد المستقل تشمل جميع الأعمار ابتداءً من 18 سنة.

وجاء ذلك ردا على استفسار لأحد المواطنين المستفيدين من البرنامج، قال ف يه:”عمري ٢٤ بالضبط هل لازم أثبت الاستقلالية”.

وحدد البرنامج خطوات إثبات الاستقلالية، إذ يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل (عقد الايجار الموحد أو صك الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد أو الكليات العسكرية) وفي حال عدم توفرها يتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة.

 

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