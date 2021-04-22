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توقعات طقس اليوم: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.

حالة البحر

وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، حالة البحر خفيف الموج.

أمطار متفاوتة

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس 1442/9/10هـ -إن شاء الله- هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة، وقد تصحب بحبات برد على أجزاء متفرقة من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة والباحة وعسير وجازان وجنوب الطائف وجنوب غرب حائل مع رياح مثيرة للغبار -إلا أن يصرفها الله- .

درجات الحرارة

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