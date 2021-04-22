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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تنبيه من «الأرصاد» لسكان المدينة: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة حتى الـ10 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان المدينة: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة حتى الـ10 مساءً
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العلا والعيص، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات الحناكية وخيبر ووادي الفرع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

 

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