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جدة.. الجهات الأمنية تكشف هوية جثة امرأة مربوطة بسطح مبنى سكني

جدة.. الجهات الأمنية تكشف هوية جثة امرأة مربوطة بسطح مبنى سكني
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة من كشف هوية جثة المرأة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول ويلتف حول عنقها قطعة قماش مربوطة بسطح مبنى سكني.

 وفى التفاصيل ، أوضح “سناب الداخلية” أنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لجثة امرأة يلتف حول عنقها قطعة قماش مربوطة بسطح مبنى سكني ، فقد باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بتاريخ 1442/9/7هـ الحادثة.

 وتابع “سناب الداخلية” أنه اتضح أنها وافدة اثيوبية في العقد الرابع من العمر ، واتخذت الإجراءات النظامية الاولية كافة للحادثة.

 

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