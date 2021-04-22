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«تطوير المدينة» توضح حقيقة إزالة عدة أحياء وتحويل محافظات إلى مُدن سياحية

«تطوير المدينة» توضح حقيقة إزالة عدة أحياء وتحويل محافظات إلى مُدن سياحية
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة حقيقة ما يتم تداوله بشأن إزالة مجموعة من الأحياء بالمدينة.

 وأكدت في بيان نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أنه إشارة إلى ما يُتداول من أخبار مُغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتضمنة الادعاء عن توجّه عدد من الجهات الحكومية نحو إزالة مجموعة من الأحياء في المدينة المنورة وتحويل بعض المحافظات إلى مُدن سياحية، تؤكد الهيئة أنه لا صحة إطلاقاً لهذه الادعاءات المُتداولة.

 ودعت الجميع إلى عدم تداول هذه الشائعات أو الترويج لها، مع ضرورة استيفاء المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية.

 

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