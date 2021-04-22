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القبض على 7 «بنغاليين» بحوزتهم 49 ألف شريحة اتصال مفعلة باسماء مواطنين بالرياض

القبض على 7 «بنغاليين» بحوزتهم 49 ألف شريحة اتصال مفعلة باسماء مواطنين بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 7 مقيمين من الجنسية البنجلادشية، مخالفين لنظام الإقامة، اتخذوا من وحدة سكنية بوسط مدينة الرياض مقراً للمتاجرة بشرائح الاتصال المفعلة بأسماء مواطنين ومقمين دون علمهم، ما يعد مخالفة لأنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وضبط بحوزتهم (49,129) شريحة اتصال لعددٍ من شركات الاتصالات بالمملكة، وعددٌ من التجهيزات والمعدات التي يستخدمونها في ذلك، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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