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«الخضيري» يوضح دور الأب والأم تجاه سلوكيات الأبناء (فيديو)

«الخضيري» يوضح دور الأب والأم تجاه سلوكيات الأبناء (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات عن دور الأب والأم تجاه سلوكيات أبنائهم.

وقال الخضيري: “للأب والأم دور كبير جداً في كل ضبط سلوكيات الابن، وفي نجاح الابن في دراسته وفي مجتمعه، وكذلك في الابتعاد عن المخاطر سواء مخاطر التدخين أو المخدرات أو الانحرافات السلوكية أو الشذوذ الجنسي، فدور الأب والأم كبير جدا في حماية الأبناء من هذه المخاطر”.

وتابع د. فهد الخضيري: “أنت أيها الأب مسؤول، فكن قريباً من ابنك، والأم عليها أن تكون قريبة من ابنها، ناقشوهم في أي شيء وكونوا قريبين منهم، وناقشوهم في أضرار التدخين أو المخدرات وأقنعوهم بمخاطرها وأن تلك الأشياء مدمرة لصحتهم ليخرج الابن ناجحا غير مدخن”.

 

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