وزير الصحة: وفاة 3 مليون إنسان بسبب كورونا عالمياً.. خذ اللقاح لصحتك وسلامتك

تواصل – فريق التحرير:
نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الجميع بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تم إعطاء أكثر من 950 مليون لقاح كوفيد حول العالم، والحمد لله أثبت اللقاح مستوى عالي من السلامة والفعالية.
وأضاف وزير الصحة توفيق الربيعة “بينما مات أكثر من 3 مليون إنسان بسبب كورونا، ويعاني أكثر من 100 مليون شخص من آثار المرض”.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت تسجيل 1028 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 12 حالة وفاة – رحمهم الله.
كما أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (824) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (391,362) حالة ولله الحمد.
تم إعطاء أكثر من 950 مليون لقاح كوفيد حول العالم، والحمد لله أثبت اللقاح مستوى عالي من السلامة والفعالية.
بينما مات أكثر من 3 مليون إنسان بسبب كورونا، ويعاني أكثر من 100 مليون شخص من آثار المرض.
نصيحة من القلب:#خذ_الخطوة، خذ اللقاح لصحّتك وسلامتك.
— توفيق الربيعة (@tfrabiah)April 21, 2021