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وزير الصحة: وفاة 3 مليون إنسان بسبب كورونا عالمياً.. خذ اللقاح لصحتك وسلامتك

وزير الصحة: وفاة 3 مليون إنسان بسبب كورونا عالمياً.. خذ اللقاح لصحتك وسلامتك
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تواصل – فريق التحرير:

نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الجميع بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، للحد من  انتشار فيروس كورونا.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تم إعطاء أكثر من 950 مليون لقاح كوفيد حول العالم، والحمد لله أثبت اللقاح مستوى عالي من السلامة والفعالية.

وأضاف وزير الصحة توفيق الربيعة “بينما مات أكثر من 3 مليون إنسان بسبب كورونا، ويعاني أكثر من 100 مليون شخص من آثار المرض”.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت تسجيل 1028 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 12 حالة وفاة – رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (824) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (391,362) حالة ولله الحمد.

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