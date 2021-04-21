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بعد واقعة أسد حي السلي.. «البيئة»: عقوبات صارمة حال اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة

بعد واقعة أسد حي السلي.. «البيئة»: عقوبات صارمة حال اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن عقوبات اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة قدرها 30 مليون ريال.

وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة وسيتم التعامل مع المخالفين بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى 10 سنوات سجن، وغرامة 30 مليون ريال.

يذكر أنه قبل أيام توفي مواطن متأثراً بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته في منزله بحي السلي بالرياض.

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها البلاغ، حيث قامت باتخاذ اللازم وتخليص المواطن من بين فكي الأسد.

ورغم تمكن أفراد الأمن من تخليص المواطن من بين فكي الأسد، إلا أن المواطن – رحمه الله – توفي متأثرا بالإصابات التي تعرض لها.

 

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