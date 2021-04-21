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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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متحدث التجارة يحذر: غرامة تصل إلى مليون ريال لباعة هذه المنتجات

متحدث التجارة يحذر: غرامة تصل إلى مليون ريال لباعة هذه المنتجات
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين عقوبة تزوير العلامات التجارية أو عرض وبيع المنتجات المقلدة.

وقال الحسين، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “وفقًا لما نص عليه نظام العلامات التجارية يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة تجارية مسجلة وكل من عرض أو باع أو حاز منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق.”.

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