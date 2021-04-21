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«التجارة» تشهر بمنشأة للعطارة لارتكاب مخالفة الغش التجاري بـ«القنفذة»

«التجارة» تشهر بمنشأة للعطارة لارتكاب مخالفة الغش التجاري بـ«القنفذة»
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تواصل – فريق التحرير:

شهَّرت وزارة التجارة بصاحب منشأة للعطارة بمحافظة القنفذة،وذلك بعد صدور حُكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.

 وأكدت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، ثبوت تورُّط المنشأة التابعة له في بيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.

 ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجدة متضمنًا غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالِف.

 

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