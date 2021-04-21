بعد نشر «تواصل» لقصته.. أمير الحدود الشمالية يستقبل شاباً تبرع «بكليته» ليتيمة من القصيم

تواصل – أحمد علي المحلي:

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، المواطن عبدالمجيد العنزي، الذي تبرع بكليته لفتاة يتيمة الأبوين.

واطمأن الأمير فيصل بن خالد خلال الاستقبال على صحة العنزي، مثنياً على هذا العمل الإنساني النبيل الذي يعكس الترابط بين أفراد المجتمع ، داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

وكان المواطن الشاب عبدالمجيد شاهد الدهمشي من مدينة عرعر، قد تبرع بإحدى كليتيه لفتاة يتيمة الأبوين، من منطقة القصيم، تعاني الفشل الكلوي، بعد أن سمع عن حالتها ومعاناتها مع الغسيل الكلوي.

وروى “الدهمشي” الذي يبلغ من العمر (28 عاما)، لـ “تواصل”قصة تبرعهلفتاة لا يعرفها بكليته بعدما عرف حالتها عبر حساب أحد ناشطي تطبيق “سناب شات” وتأكد أنها يتيمة الأبوين وتعاني من الغسيل الكلوي وبحاجة إلى متبرع بكلية.