«نيوم» تطلق ثلاث مبادرات لدعم أهداف التنمية المستدامة

تواصل – واس:

أعلنت شركة “نيوم” ممثلةً بقسم المسؤولية الاجتماعية ، إطلاق ثلاث مبادرات؛ لدعم أهداف التنمية المستدامة، احتفاءً باليوم العالمي للإبداع والابتكار، لتشجيع مشاركة المجتمع المحلي في تطوير حلول مبتكرة من شأنها دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

وأوضح قسم المسؤولية الاجتماعية في ” نيوم ” أنه سيعمل إلى جانب برنامجي مسك الريادة و CyberX والعطاء الرقمي ، ومع جامعة تبوك ومنشآت، لإطلاق هذه المبادرات التي تتمثل في الدفعة الثالثة من مبادرة ” سبارك ” في برنامج تدريبي مبتكر مدته ستة أسابيع مصمم لتعزيز روح ريادة الأعمال بين الشباب السعودي، ويعرّف المشاركين على الخطوات الحاسمة التي ينطوي عليها بدء عمل تجاري ويدعمهم بالأدوات اللازمة؛ لتكوين أفكار تجارية مشرقة، وتحويلها إلى أعمال حيّة وواقعية من أجل مستقبل مستدام؛ ليتمكنوا فيما بعد من عرضها على المستثمرين، ويعد البرنامج دعماً لتوجه المملكة العربية السعودية لزيادة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قيادة النمو الاقتصادي ، ففي عام 2020م جرى إطلاق دفعتين من البرنامج بنجاح، واستفاد منها 300 متخرج من بينهم 10 فائزين اجتازوا الجولة النهائية لـ سبارك تانك.

أما المبادرة الثانية فتتمثل في تحدي جيل نيوم للابتكار الذي سيقام بالشراكة مع مركز الابتكار الصناعي والروبوت بجامعة تبوك ، تطلق من خلاله ” نيوم ” تحدياً للطلاب من جميع أنحاء المملكة مع التركيز على طلاب منطقة تبوك لطرح أفكارهم في مجالات المياه والطاقة والإعلام والترفيه والنقل والصحة والغذاء (دعمًا لأهداف التنمية المستدامة 2، 3، 6، 7 و11)، ويجب أن تتمركز الأفكار وحلولها باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وأن تكون قابلة للتنفيذ في القطاعات المقابلة لها في نيوم ، وسيجري تقييم المشاركين بناءً على إبداعهم ودمج الذكاء الاصطناعي ومدى توافق أفكارهم مع توجهات ” نيوم ” ،ويمكن للطلاب مراجعة الإرشادات والتسجيل في البرنامج عبر الرابط https://bit.ly/3v8seeV .

في حين تكمن المبادرة الثالثة في ” معسكرات تدريب CyberX ” وهي منصة غير ربحية للتوعية الإلكترونية والمعرفة الرقمية تحت إشراف مبادرة العطاء الرقمي، وتدعم العديد من البرامج التثقيفية حول الذكاء الاصطناعي (AI) وتعلم الآلة، وسيُقام معسكر تدريبي للناشئين حول الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ، حيث يمكن للراغبين الانضمام لهذا البرنامج زيارة الموقع https://bit.ly/3tCIC6Z والتسجيل من خلاله.

وأبان قسم المسؤولية الاجتماعية في ” نيوم ” بأنه سيقوم خلال شهر أبريل بنشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتوفير الفرص للمجتمع المحلي؛ للتعلم واكتساب المعرفة المهمة من خلال سلسلة من المناقشات حول أهداف التنمية المستدامة والأنشطة الاجتماعية الأخرى ، داعياً الراغبين بالتعرف على هذا البرنامج زيارة الموقع التالي https://csr.neom.com/ , منوهاً بإستراتيجيته التي تهدف إلى التنمية المستدامة من خلال : جودة التعليم ، والمساواة بين الجنسين ، و العمل اللائق والنمو الاقتصادي ، والمدن والمجتمعات المستدامة ، بالإضافة إلى الشراكات لتحقيق الأهداف.