الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

المفتي: إضافة فرعين لأبناء الشهداء والقراءات بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن

المفتي: إضافة فرعين لأبناء الشهداء والقراءات بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن
0

تواصل – واس:

نوه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بإضافة فرعين جديدين للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده في دورتها الثانية والعشرين هما لأبناء الشهداء والقراءات، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار عناية قادة المملكة بالقرآن الكريم منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ وإلى يومنا هذا من عناية بالقرآن الكريم.

جاء ذلك في تصريح لسماحته بمناسبة اختتام التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ يحفظه الله ــ المحلية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتلاوته في دورتها الحالية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة بمشاركة 131 متسابقا ومتسابقة من أصل 4300 ممن شاركوا في التصفيات الابتدائية بمختلف مناطق المملكة.

وأكد سماحة المفتي العام للمملكة أن ملوك هذه البلاد المباركة اعتنوا عناية خاصة بالقرآن الكريم وحفظته ووضع مسابقات وجوائز قيمة تشجيعاً لهم على حفظ كتاب الله الكريم وتلاوته وتجويده، مضيفاً سماحته أن من تلك المسابقات الرسمية مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية.

وقال سماحته: إن هذه المسابقة القيمة التي تقام لعدة سنوات ماضية كان لها دور فعال وأثر إيجابي في ترغيب أبنائنا وبناتنا من الشباب نحو حفظ كتاب الله عز وجل، وحسن تلاوته وتجويده، وقد أضيف للمسابقة في الدورة الحالية فرعان جديدان، هما الفرع السادس لأبناء الشهداء، والفرع السابع للقراءات.

واختتم سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ تصريحه سائلاً المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على جهوده المباركة في تأسيس هذه المسابقة، ثم دعمها ورعايتها طوال السنوات الماضية، وجعل ذلك في موازين حسناته يوم القيامة، وألبسه ثوب الصحة والعافية، و وفقه لكل خير، وجعله ذخراً للإسلام والمسلمين.

وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد أصدر توجيهاً يقضي بإضافة فرعين للمسابقة هما لأبناء الشهداء والقراءات في إطار الأعمال التطويرية للمسابقة التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين وتحظى بعنايته، وذلك تقديراً للدور البطولي الذي قدمه شهداء الوطن من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدسات المسلمين، كما شمل التوجيه زيادة قيمة الجوائز للمسابقة إلى أكثر من ثلاثة ملايين ريال لفروعها السبعة.

مواد ذات صلة

متسابقو الطائف يشاركون في مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم

متسابقو الطائف يشاركون في مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم

«تلاوة» نادرة بصوت الشيخ «محمود علي البنا» من سورة آل عمران

«تلاوة» نادرة بصوت الشيخ «محمود علي البنا» من سورة آل عمران

كيف تختم القرآن في شهر رمضان.. طرق ميسرة ومتعددة

كيف تختم القرآن في شهر رمضان.. طرق ميسرة ومتعددة

وجه رسالة لأقرانه.. «تحفيظ الوجه» تحتفي بالطالب لؤي حسن الحافظ لكتاب الله

وجه رسالة لأقرانه.. «تحفيظ الوجه» تحتفي بالطالب لؤي حسن الحافظ لكتاب الله

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة