100 وظيفة إدارية ومالية وتقنية شاغرة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

– (إدارة العمليات، إدارة الجودة، إدارة الأعمال، الهندسة، نظم المعلومات الإدارية، إدارة هندسية، الأمن السيبراني، فيزياء طبية، فيزياء، هندسة نووية، فيزياء صحية، إدارة مخاطر، علاقات دولية، قانون، القانون الدولي، علوم الحاسب، علوم عسكرية، هندسة ميكانيكية، هندسة كيميائية، تقنية إلكترونيات، تقنية كهرباء، الموارد البشرية، ميكانيكا، تبريد وتكييف، كهرباء، محاسبة، مالية، هندسة الحاسب، دعم فني، إعلام، علوم سياسية، تسويق، علاقات عامة، سكرتارية، القانون الدولي).

وأوضحت الهيئة أن من لم يسبق له التقدم للعمل بالهيئة فعليه زيارة موقع التوظيف وعمل طلب جديد.

موعد التقديم:

– التقديم ُمتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 09/09/1442هـ الموافق 21/04/2021م ولمدة 10 أيام من تاريخه.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا