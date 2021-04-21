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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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100 وظيفة إدارية ومالية وتقنية شاغرة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

100 وظيفة إدارية ومالية وتقنية شاغرة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية  توفر أكثر من 100 وظيفة فنية وإدارية ومالية وتقنية بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
التخصصات المطلوبة:
– (إدارة العمليات، إدارة الجودة، إدارة الأعمال، الهندسة، نظم المعلومات الإدارية، إدارة هندسية، الأمن السيبراني، فيزياء طبية، فيزياء، هندسة نووية، فيزياء صحية، إدارة مخاطر، علاقات دولية، قانون، القانون الدولي، علوم الحاسب، علوم عسكرية، هندسة ميكانيكية، هندسة كيميائية، تقنية إلكترونيات، تقنية كهرباء، الموارد البشرية، ميكانيكا، تبريد وتكييف، كهرباء، محاسبة، مالية، هندسة الحاسب، دعم فني، إعلام، علوم سياسية، تسويق، علاقات عامة، سكرتارية، القانون الدولي).
وأوضحت الهيئة أن من لم يسبق له التقدم للعمل بالهيئة فعليه زيارة موقع التوظيف وعمل طلب جديد.
موعد التقديم:
– التقديم ُمتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 09/09/1442هـ الموافق 21/04/2021م ولمدة 10 أيام من تاريخه.
 
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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