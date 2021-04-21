4 تنبيهات من «الأرصاد» بشأن طقس الساعات المقبلة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد 4 تنبيهات بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، تضمنت هطول أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على مناطق (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة) خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن نهاية الإنذار في التاسعة مساء – بمشيئة الله-.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة عسير يشمل (أبها – الحرجة – المجاردة – النماص – بارق – تنومة – خميس مشيط – رجال المع – محايل)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

وبالنسبة لمنطقة جازان أوضح المركز أن التنبيه يشمل (الدائر – الريث – فيفا)، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، ويشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

كما نبّه إلى حالة مماثلة في منطقة الباحة، موضحًا أنها تشمل (الباحة – الحجرة – المخواة – المندق – بلجرشي – قلوة)، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى التاسعة مساءً.

أمّا في مكة المكرمة أوضح المركز أن التنبيه يشمل (أضم : كامل المحافظة – الطائف : الشفا – ميسان: كامل المحافظة)، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، ويشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.