4 شروط لإصدار تأشيرة «خروج نهائي» للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة ⁧أبشر⁩ الإلكترونية.

وأوضحت الجوازات شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية كالتالي:

– أن لا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عاملًا.

– أن لا يكون العامل مسجل كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة.

– خلو سجل العامل من المخالفات المرورية.

– صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يومًا أو أكثر.