«بلدية الخرج»: ضبط مصنع تمور خزّن كميات كبيرة تالفة وأعاد تعبئتها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
ضبطت بلدية محافظة الخرج، مصنعاً مخالفاً للتمور قام بتخزين كميات كبيرة تالفة وأعاد تعبئتها بطرق مخالفة.
وأظهر مقطع فيديو نشرته البلدية، تدني مستوى النظافة العامة في المنشأة، وجرى التحفظ على الموقع تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية.
#بلدية_الخرجتضبط مصنعاً مخالفاً للتمور خزّن كميات كبيرة تالفة، وأعاد تعبئتها بطرقٍ مخالفة، مع سوء النظافة العامة في المنشأة، وتم التحفّظ على الموقع لحين تطبيق الإجراءات النظامية.#أمانة_منطقة_الرياضpic.twitter.com/vvWkux8NT7
— بلدية محافظة الخرج (@kharjmun1)April 20, 2021