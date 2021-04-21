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«بلدية الخرج»: ضبط مصنع تمور خزّن كميات كبيرة تالفة وأعاد تعبئتها (فيديو)

«بلدية الخرج»: ضبط مصنع تمور خزّن كميات كبيرة تالفة وأعاد تعبئتها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت بلدية محافظة الخرج، مصنعاً مخالفاً للتمور قام بتخزين كميات كبيرة تالفة وأعاد تعبئتها بطرق مخالفة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته البلدية، تدني مستوى النظافة العامة في المنشأة، وجرى التحفظ على الموقع تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية.

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