بعد معاناتها 8 سنوات مع المرض والاكتئاب.. مواطنة: «القرآن عالجني مما عجز عنه الأطباء»

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خلال ثمان سنوات من المعاناة مع المرض والاكتئاب ومراجعة العيادات النفسية لم تجد عبير الزرفاني السكينة والطمأنينة والراحة النفسية إلا عندما التزمت بحفظ القرآن الكريم والانضمام لحلقاته.

تقول “الزرفاني”: “تجربتي مع القرآن غيرت حياتي ١٨٠ درجة جعلتني أرى الجزء المر من حياتي حلواً، فحفظ القرآن كان دعوة أدعوها في كل وقت إجابة، لطالما كان حلمي أن أحفظ كتاب ربي لكن كانت أوجاعي تأخذني بعيداً عن هذا الحلم، وبعد مرور ثمان سنوات مع المرض دخلت مرحلة اكتئاب وفقدت الأمل وهو شيء مميت وصعب”.

وأضافت “الزرفاني”: “وهنا لم أعد أستطع تحمل هذا الشعور وأصبحت أبحت عن بصيص أمل ولو شيء بسيط، فصرت أبحث في مقالات علم النفس وأتابع مقابلات وأحاديث الأطباء النفسيين، وكانت كلماتهم تعطيني طاقة ولكن مؤقتة سرعان ما تنتهي وتعود لي نفس الأفكار السلبية، فعدت أبحث من جديد عن أي شيء يجبر حزني إلى أن شاهدت مقطع للشيخ صالح المغامسي – حفظه الله – يتكلم فيه عن القرآن الكريم وفضله، وأنه رحمة للعالمين، وتكلم عن جبر الله لأيوب ويونس ويوسف وموسى – عليهم السلام -“.

وتابعت : “بعدها بدأت أقرأ القرآن بتدبر فوجدت فيه مالم أجده عند أي طبيب، وجدت فيه مواساة من الله لم يستطع أحد من البشر أن يمنحني إياها، آيات قصيره لكن وقعها في القلب شيء عظيم رغم الألم عادت لي الحياة وأصبحت أحب حياتي وراضية بكل تفاصيلها، كل يوم أستيقظ على أمل جديد، علمني القرآن أن الثمان سنوات من الحزن والمرض والألم كانت أجر يومي لمن صبر ورضي”.

وذكرت الزرفاني، أنها كي تقضي على وساوس الشيطان بعدم إجادتها لأحكام التجويد وقرائتها غير الصحيحة، انضمت لحلقة القرآن الالكترونية – عن بعد – التابعة لجمعية خيركم بجدة وتحديداً لحلقة المعلمة منى البيتي – كتب الله أجرها – والتي كان أسلوبها رائعاً في توجيهيها وتصحيح أخطائها فكان ذلك حافزاً لاستمرارها في الحفظ سائلة المولى أن يثبتها حتى تتم حفظ القرآن كاملاً لتنال الخيرية لقوله عليه الصلاة والسلام: ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه).