الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إقفال طرح شهر أبريل من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

إقفال طرح شهر أبريل من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أبريل 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.713 مليار ريال سعودي (احدى عشر مليار وسبعمائة وثلاثة عشر مليون ريال سعودي).

وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.889 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وثمانمائة وتسعة وثمانون مليون ريال سعودي)، لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثانية 7.824 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وثمانمائة وأربعة وعشرون مليون ريال سعودي)، لصكوك تُستحق في عام 2031ميلادي.

مواد ذات صلة

منصة «اعتماد» تطلق خدمة رفع المطالبات المالية للقطاع الخاص

منصة «اعتماد» تطلق خدمة رفع المطالبات المالية للقطاع الخاص

الشركة السعودية لإعادة التمويل تُصدر صكوكاً مدعومة بضمانات حكومية بقيمة 4 مليارات ريال

الشركة السعودية لإعادة التمويل تُصدر صكوكاً مدعومة بضمانات حكومية بقيمة 4 مليارات ريال

«المالية» : إقفال طرح شهر فبراير من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

«المالية» : إقفال طرح شهر فبراير من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

مصادر تكشف عن إجراء جديد من «أمانة مكة» لتوصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك

مصادر تكشف عن إجراء جديد من «أمانة مكة» لتوصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة