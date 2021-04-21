إقفال طرح شهر أبريل من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أبريل 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.713 مليار ريال سعودي (احدى عشر مليار وسبعمائة وثلاثة عشر مليون ريال سعودي).

وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.889 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وثمانمائة وتسعة وثمانون مليون ريال سعودي)، لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثانية 7.824 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وثمانمائة وأربعة وعشرون مليون ريال سعودي)، لصكوك تُستحق في عام 2031ميلادي.