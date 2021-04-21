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«الشثري» يوضح فضل الصدقة ومساعدة الفقراء والمحتاجين في رمضان

«الشثري» يوضح فضل الصدقة ومساعدة الفقراء والمحتاجين في رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، فضل الصدقة ومساعدة الفقراء والمحتاجين في شهر رمضان.

وقال عبر برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية” إن وقوف الإنسان مع اخوانه فيما يعرض لهم في حياتهم من العوارض ومن ذلك ما يتعلق باحتياجهم إلى ما لا يستغنون عنه خصوصا في المطاعم والمشارب، من أفضل القربات التي يُتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

وأوصى “الشثري” بمضاعفة الصدقات خلال شهر رمضان، مستشهدا بقوله تعالى: “ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا”.

ولفت إلى أن النصوص جاءت بالترغيب في الصدقات والحث عليها والأمر بها، ومن ذلك قول الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون”، وقال سبحانه: “يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد”.

وحث الجميع على احتساب الأجر في البذل في سبل الخير خلال شهر رمضان اقتداء بالرسول صلي الله عليه وسلم، والذي كان يخص هذا الشهر الفضيل بصدقات لا يفعلها في غيره من الشهور، وكان رسول الله أجود ما يكون في رمضان.. وكان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة.

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