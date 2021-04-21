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«حساب المواطن» يرد على مستفيد بشأن سبب إيقاف حسابه ومدى إمكانية إعادة تنشيطه

«حساب المواطن» يرد على مستفيد بشأن سبب إيقاف حسابه ومدى إمكانية إعادة تنشيطه
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تواصل – فريق التحرير:

رد برنامج حساب المواطن على استفسار بشأن إيقاف حساب أحد المستفيدين، وحول إمكانية إعادة تقديمه طلباً من جديد لإعادة تنشيطه.

وقال حساب خدمة المستفيدين في رده: “نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ90 يوماً، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج”، وذلك رداً على مواطن استفسر عن سبب إيقاف حساب والده بالبرنامج.

كما أوضح أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.

وكان برنامج “حساب المواطن”، قد أعلن عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ 41 لشھر أبريل 2021.

وأوضح البرنامج أن إرسال طلبات الاعتراض يكون من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة به.

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