«الاتصالات» تقدم 10 دورات تدريبية مهمة في مختلف التخصصات.. رابط التسجيل

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أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دورات تدريبية (عن بُعد) لحملة الثانوية فما فوق، ويهدف برنامج تطوير الرأس المال البشري إلى تقديم دورات تدريبية في المجالات الرقمية الواعدة لتطوير الفئات المستهدفة في مسارات تدريبية تشمل التقنيات الحديثة والناشئة بالإضافة إلى التقنيات التقليدية والداعمة وذلك بالتعاون مع شركاء تدريب ضمن مبادرة مهارات المستقبل:

الفئة المستهدفة:

– السعوديون والسعوديات الباحثين عن عمل في الوظائف الرقمية.

مسارات التدريب:

– أمن المعلومات.

– الأمن السيبراني

– إنترنت الأشياء

– اختبارات الاختراق

– البنية التحتية

– تشغيل البنية التحتية

– الحوسبة الكمية

– الدعم الفني

– الذكاء الإصطناعي

– تحليل البيانات

– تقنيات البلوكشين

– خدمات احترافية

– التحول الرقمي

– ادارة المشاريع الرقمية

– إدارة النظم وقواعد البيانات

– ادارة النظم Linux

– ادارة النظم Unix

– ادارة النظم Windows

– ادارة قواعد البيانات ORACLE

– ادارة قواعد البيانات SQL

– جودة البرمجيات

– إدارة جودة النظم

– الاستجابة , التحقيقات وتحليل المخاطر الأمنية

– الاستشارات التقنية

– التسويق الالكتروني

– التصميم والتطوير

– التنفيذ، التشغيل والصيانة

– التشغيل والصيانة

– الحوسبة السحابية

– الحوكمة، المخاطر والامتثال

– تحليل الأعمال

– تحليل نظم

– تشغيل أمن المعلومات

– تصميم البنية المؤسسية

– تصميم الحلول التقنية

– تصميم وتطوير التطبيقات

– تطوير المواقع

– دعم التشغيل

– ذكاء الأعمال

– علم البيانات

– هندسة أمن المعلومات

– هندسة الأنظمة المدمجة

– هندسة البيانات

– واجهة وتجربة المستخدم

* الدورات التدريبية: ( اضغط هنــا ).

شروط الانضمام لحديثي التخرج والباحثين عن عمل:

– عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى

– البرامج متاحة للمواطنين من الجنسين

– منقطع عن العمل أو متخرج

– المستوى التعليمي ثانوية عامة فأعلى

– تعبئة البيانات بالشكل الصحيح وإكمال متطلبات التسجيل

– إرفاق شهادة التأمينات الاجتماعية (المدد والأجور)

بالنسبة للموظفين على رأس العمل يتم مراعاة الشروط التالية:

– عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى

– البرامج متاحة للمواطنين من الجنسين

– أن يكون المتقدم على رأس العمل في أحد الوظائف التقنية أو الرقمية

– المستوى التعليمي ثانوية عامة فأعلى

– تعبئة البيانات بالشكل الصحيح وإكمال متطلبات التسجيل

– إرفاق ما يثبت المسمى الوظيفي الحالي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

تنويه:

– يجب إجادة اللغة الإنجليزية، حيث أن جميع البرامج التدريبية تُقدم باللغة الإنجليزية.

– يجب الالتزام بإكمال المسار التدريبي.

– يجب الالتزام التام بالحضور والتفاعل مع شريك التدريب.

التسجيل:

من خلال الرابط التالي:

( اضغط هنــا ).