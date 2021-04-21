«المسند» يتوقع: تقلص الحالة المطرية على مناطق المملكة بدءاً من اليوم

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توقع الباحث في الطقس واالمناخ، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، احتمالية ضعف وتقلص الحالة المطرية الربيعية.

وأشار المسند إلى أنه من المتوقع أن تتشكل اليوم السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، وربما تمتد ناحية الباحة ومكة المكرمة.

وأضاف أنه من المتوقع أيضًا، أن تتشكل السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.