الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«المسند» يتوقع: تقلص الحالة المطرية على مناطق المملكة بدءاً من اليوم

«المسند» يتوقع: تقلص الحالة المطرية على مناطق المملكة بدءاً من اليوم
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس واالمناخ، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، احتمالية ضعف وتقلص الحالة المطرية الربيعية.

وأشار المسند إلى أنه من المتوقع أن تتشكل اليوم السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، وربما تمتد ناحية الباحة ومكة المكرمة.

وأضاف أنه من المتوقع أيضًا، أن تتشكل السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

مواد ذات صلة

توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة

توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة

توقعات طقس الأربعاء.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 4 مناطق

توقعات طقس الأربعاء.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 4 مناطق

تنبيه من «الأرصاد».. أمطار رعدية ورياح نشطة على الباحة

تنبيه من «الأرصاد».. أمطار رعدية ورياح نشطة على الباحة

«الحصيني» يتوقع: أجواء حارة وأمطار على 7 مناطق

«الحصيني» يتوقع: أجواء حارة وأمطار على 7 مناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>