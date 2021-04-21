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«جوجل» تعلن عن ميزة جديدة تسمح بتلقي المكالمات بسهولة أثناء القيادة

«جوجل» تعلن عن ميزة جديدة تسمح بتلقي المكالمات بسهولة أثناء القيادة
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تواصل – وكالات:

تطرح جوجل ميزة جديدة لتطوير وضع القيادة على خرائط جوجل لمستخدمي أندرويد قد تحل مشكلة التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة.

وتحدث عملاق البحث العالمي في وقت سابق عن الميزة الجديدة عن التطبيق ”جوجل أسيستانت“

عملاق البحث العالمي قال عبر صفحته ”بفضل واجهة المساعد الجديدة الملائمة للقيادة، يمكنك بسهولة إنجاز المزيد من العمل مع الحفاظ على تركيزك على الطريق“.

وبين ”غوغل“ أن ذلك سيتم من خلال استخدام الصوت لإرسال واستقبال المكالمات والرسائل النصية، ومراجعة الرسائل الجديدة بسرعة عبر تطبيقات المراسلة الخاصة بك في مكان واحد“.

2021-04-Google-Voice-Assistant

ويتوقع أن تساعد ميزة ”غوغل أسيستانت“ المستخدم في تلقي المكالمات وطلبها عبر الرسائل الصوتية؛ حتى إرسال وقراءة الرسائل والنصوص ورفض المكالمات، كل ذلك يمكنك القيام به مع الاستمرار في تشغيل التنقل، في حماية السائقين من وقوع الحوادث.

وفقًا للتقارير، يمكن للميزة الجديدة أن تتنافس مع خدمة ”أندرويد أوتو“ حاليًا، وتم إطلاق هذه الخدمة في أستراليا والمملكة المتحدة وأيرلندا والهند وسنغافورة إلى جانب الولايات المتحدة.

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