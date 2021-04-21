«الخطوط السعودية» توجه رسالة لعملائها بشأن السفر للوجهات الدولية

تواصل – فريق التحرير:
دعت الخطوط الجوية السعودية عملاءها لمتابعة اشتراطات السفر للوجهات الدولية باستمرار من خلال موقعها الإلكتروني (هنا الرابط).
وأوضحت الشركة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن اشتراطات السفر الدولية يتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على ما يصدر من الجهات الرسمية”.
وأهابت الخطوط الجوية السعودية بجميع عملائها متابعة كل جديد يصدر بشأن السفر الدولي.
ضيوفنا الأعزاء،
لمعرفة اشتراطات السفر للوجهات الدولية، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر بناء على ما يصدر من الجهات الرسمية، نأمل زيارة موقعنا الإلكتروني على الرابطhttps://t.co/4o4xEU0XiO#الخطوط_السعودية
— السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines)April 21, 2021