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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الخطوط السعودية» توجه رسالة لعملائها بشأن السفر للوجهات الدولية

«الخطوط السعودية» توجه رسالة لعملائها بشأن السفر للوجهات الدولية
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تواصل – فريق التحرير:

دعت الخطوط الجوية السعودية عملاءها لمتابعة اشتراطات السفر للوجهات الدولية باستمرار من خلال موقعها الإلكتروني (هنا الرابط).

وأوضحت الشركة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن اشتراطات السفر الدولية يتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على ما يصدر من الجهات الرسمية”.

وأهابت الخطوط الجوية السعودية بجميع عملائها متابعة كل جديد يصدر بشأن السفر الدولي.

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