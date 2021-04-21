«الخطوط السعودية» توجه رسالة لعملائها بشأن السفر للوجهات الدولية

تواصل – فريق التحرير:

دعت الخطوط الجوية السعودية عملاءها لمتابعة اشتراطات السفر للوجهات الدولية باستمرار من خلال موقعها الإلكتروني (هنا الرابط).

وأوضحت الشركة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن اشتراطات السفر الدولية يتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على ما يصدر من الجهات الرسمية”.

وأهابت الخطوط الجوية السعودية بجميع عملائها متابعة كل جديد يصدر بشأن السفر الدولي.