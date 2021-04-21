كلية جدة العالمية تعلن عن وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة للجنسين

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت كلية جدة العالمية الأهلية عن توفر وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة للمواطنين (الرجال والنساء) وفق المسميات والشروط :
– وظائف اكاديمية :
- الهندسة الصناعية
- التصميم الداخلي
- إدارة الأعمال
- التسويق الدولي
- المالية
- وسائط متعددة جرافيكس
- وسائط متعددة حركي
- علوم الحاسب الآلي
- تقنية المعلومات
- نظم معلومات ادارية
– الشروط:
- حاصل على الماجستير والدكتوراه
- خبرة لاتقل عن 5 سنوات
- إتقان اللغة الإنجليزية
– وظائف ادارية وفنية :
- مدير الموارد البشرية
- مدير مالي
- أخصائي علاقات عامة
- فني حاسب آلي
- فني شبكات
- مشرف أمن
- مشرف الموارد البشرية
- محاسب
- مصمم إعلانات
- مبرمج حاسب آلي
- مطور ويب
- مشرف استقبال
– الشروط:
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات
- اتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة
– ترسل السيرة الذاتية مع خطاب طلب توظيف إلى ( Job12@jicollege.edu.sa ) مع ضرورة كتابة الوظيفة والتخصص المطلوب في خانة العنوان .