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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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كلية جدة العالمية تعلن عن وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة للجنسين

كلية جدة العالمية تعلن عن وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة للجنسين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كلية جدة العالمية الأهلية عن توفر وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة للمواطنين (الرجال والنساء) وفق المسميات والشروط :

– وظائف اكاديمية :  

  1. الهندسة الصناعية
  2. التصميم الداخلي
  3. إدارة الأعمال
  4. التسويق الدولي
  5. المالية
  6. وسائط متعددة جرافيكس
  7. وسائط متعددة حركي
  8. علوم الحاسب الآلي
  9. تقنية المعلومات
  10. نظم معلومات ادارية

– الشروط:

  • حاصل على الماجستير والدكتوراه
  • خبرة لاتقل عن 5 سنوات
  • إتقان اللغة الإنجليزية

– وظائف ادارية وفنية :

  1. مدير الموارد البشرية
  2. مدير مالي
  3. أخصائي علاقات عامة
  4. فني حاسب آلي
  5. فني شبكات
  6. مشرف أمن
  7. مشرف الموارد البشرية
  8. محاسب
  9. مصمم إعلانات
  10. مبرمج حاسب آلي
  11. مطور ويب
  12. مشرف استقبال

– الشروط:

  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات
  • اتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة

– ترسل السيرة الذاتية مع خطاب طلب توظيف إلى ( Job12@jicollege.edu.sa ) مع ضرورة كتابة الوظيفة والتخصص المطلوب في خانة العنوان .

 

 

 

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