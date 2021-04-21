توقعات طقس الأربعاء.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، سماء غائمة جزئيا على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير، الباحة قد تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

أما عن حركة الرياح السطحية فتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.